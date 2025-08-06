Дело экс-главы Актанышского района Фаттахова передали в суд

Уголовное дело бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Энгеля Фаттахова задержали в мае прошлого года. Он обвиняется в превышении полномочий и получении взяток.

Проведены более 50 обысков и выемок, 11 оценочных и 2 строительно-технических судебных экспертиз. Допрошено более 170 свидетелей.

По версии следствия, Фаттахов потребовал от директора местной фирмы передать имущество на 157 млн рублей. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных услуг, превысила 26 млн рублей. Кроме того, одна из строительных фирм отремонтировала его дом на 14 млн рублей за оказанную помощь.

С 2012 по 2017 годы Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 годы он являлся главой Актанышского района РТ.

В ноябре 2024 года МВД России объявило в федеральный розыск Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера Республики Татарстан и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. По какой именно статье ведется розыск, в базе ведомства не указано.