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Делегация Татарстана посетила центр подготовки профессиональных кадров в Навои
Центр по подготовке кадров по программам профессионального обучения в городе Навои (Узбекистан) посетила делегация Татарстана.
В данном учреждении проходят ускоренные курсы будущие специалисты легкой промышленности, машиностроения, ветеринарии, транспорта и строительства.
После этого члены татарстанской делегации встретились с руководством профессиональных школ, колледжей, техникумов города Навои. Встреча прошла с участием заместителя хокима Навоийской области Эльбека Гаффарова.
Специалисты из Татарстана рассказали своим коллегам о предприятиях республики, которые занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров, а также о потребностях в сотрудниках для транспортной, строительной и машиностроительной сфер Татарстана.
Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин ранее рассказал, что по итогам встреч с руководителями профильных ведомств и русскоязычных школ будет составлен меморандум и соглашение по вопросу подготовки специалистов.
Как сообщал «Татар-информ», Татарстан заинтересован в том, чтобы обеспечить свои предприятия кадрами из Узбекистана. При этом он планирует не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать их подготовку как на территории Узбекистана, так и в своих колледжах и ресурсных центрах.
Как заявил сегодня начальник отдела Министерства высшего образования, науки и инноваций РУ Фаррух Азимов, Узбекистан готов предоставить Татарстану кадры в обмен на их обучение.
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