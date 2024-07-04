Татарстан договорился с Узбекистаном заключить соглашения о подготовке кадров

Вопросы подготовки кадров, трудоустройства молодежи, организации филиалов образовательных учреждений и ряд других обсуждались на встрече делегации Татарстана с представителями Узбекистана.

Как отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, сейчас в республике наблюдается большая потребность в кадрах. Особенно остро она ощущается в таких отраслях, как строительство, транспорт и машиностроение. Визит в республику был организован, чтобы найти ключ к решению этой проблемы. С этой же целью в состав делегации были включены и работодатели из РТ, заинтересованные в привлечении специалистов.

«Конечно же, мы сегодня видим, что прежде всего в вопросах привлечения трудовых ресурсов актуальным является и вопрос оплаты труда, дополнительных социальных гарантий, безопасные условия труда. И с тем, чтобы безусловно все эти вопросы соблюдались», — обратила внимание она.

По словам Зариповой, сегодня члены делегации договорились о заключении двусторонних соглашений с Агентством по вопросам трудовой миграции Республики Узбекистан, а также о том, чтобы подготовка кадров осуществлялась непосредственно на территории Республики Татарстан.

В Узбекистане активно развиваются русскоязычные школы. Поэтому, отметила глава Минтруда РТ, Татарстан заинтересован в привлечении кадров еще со школьной скамьи — чтобы затем выпускники продолжали учебу в татарстанских колледжах и ресурсных центрах.

Первый замминистра образования Узбекистана Шохрух Далиев отметил, что в рамках беседы поднимались вопросы подготовки кадров среднего звена, обеспечения трудоустройства молодежи на производственных предприятиях, организация филиалов профессиональных образовательных учреждений и другие.

«Мы договорились, что все эти вопросы будем прорабатывать, выстраивать общие точки соприкосновения, докладывать руководствам своих стран и после этого уже принимать окончательные решения. Вообще считаем, что тот положительный опыт, который существует как и в Республике Узбекистан, так и в Республике Татарстан, выводит на практическую плоскость наше взаимодействие по многим векторам наших работ. И думаю, что ознакомление с нашими образовательными учреждениями в ходе визита в Самаркандскую область, в Навоийскую, Бухарскую также послужит серьезным подспорьем, для того чтобы мы могли взаимодействовать, глубже сотрудничать, ну и, соответственно, давать качественные современные знания нашей молодежи», — подытожил он.

По словам главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, цель состоявшейся встречи — расширить связи между Татарстаном и Узбекистаном. Главным вопросом стало привлечение в средние профессиональные образовательные учреждения РТ узбекских студентов, организация их обучения и трудоустройство на предприятиях, заводах, в сфере малого и среднего бизнеса.

«Вторая цель — мы уже горизонт берем шире. Мы здесь можем дать им воспитание, обучать, повышать их квалификацию. Со студентами вузов у нас особых проблем нет, потому что 2575 студентов у нас обучаются в вузах, а вот в ссузы надо их привлекать больше. Сейчас у нас обучаются 50 студентов, надо больше. Наша задача — готовить специалистов для наших производств, устроить их на работу, чтобы они здесь трудились», — подчеркнул он.

После обсуждения с профильными министерствами запланирована встреча с директорами русскоязычных школ Узбекистана. Итоги этих встреч лягут в основу меморандума и соглашения по вопросу подготовки специалистов.

«Каких-то ограничений, препятствий нет. У нас языки похожие — это тюркские языки. Друг друга понимаем. Мы все воспитаны в Советском Союзе, советской школе, и нам легко понимать друг друга. Наша главная задача — еще больше укрепить нашу дружбу с тюркскими народами», — заключил министр.

Ранее стало известно, что Татарстан заинтересован в том, чтобы обеспечить свои предприятия кадрами из Узбекистана. При этом он планирует не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать их подготовку как на территории Узбекистана, так и в своих колледжах и ресурсных центрах.

Как заявил сегодня начальник отдела Министерства высшего образования, науки и инноваций РУ Фаррух Азимов, Узбекистан готов предоставить Татарстану кадры в обмен на их обучение.