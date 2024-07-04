Узбекистан готов предоставить Татарстану кадры в обмен на их обучение

Поставка трудовых кадров из Узбекистана для транспортной и строительной отраслей Татарстана возможна при условии профессионального обучения сотрудников на их родине. Об этом сообщил начальник отдела Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Фаррух Азимов.

«Если работодатель инвестирует и создаст условия в учебных заведениях, улучшит технологии для создания кадров, соответствующих их требованиям, мы готовы предоставить кадры», — заявил Азимов.

По словам чиновника, необходимо разработать партнерские условия сотрудничества, согласно которым обучающиеся у себя в стране студенты будут проходить практику на территории работодателя, а преподаватели из Татарстана смогут приезжать в Узбекистан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует готовить специалистов для своих предприятий из граждан Узбекистана. На встрече, в которой приняли участие руководители большинства ташкентских вузов, обсуждался потенциал организаций среднего профессионального звена РТ, сферы, которые наиболее остро нуждаются в кадрах, а также вопросы, которые необходимо решить для организации подобной системы подготовки.