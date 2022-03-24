Делегация Татарстана передала 65 тонн гуманитарной помощи пострадавшим украинцам

По одобрению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова татарстанская делигация в Севастополе передала 65 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Украины, сообщило Полпредство РТ в РФ.

Собранные продукты питания и вещи первой необходимости доставили двумя самолетами Минобороны РФ при поддержке Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Из Крыма представители МЧС России доставят груз нуждающимся из ЛНР и ДНР.

Делегацию Татарстана возглавил заместитель Премьер-министра РТ-Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Гуманитарная помощь украинцам собирали три муниципальных района республики – Актанышский, Алексеевский и Тетюшский.

Отмечается, что руководитель Тетюшского района Рамис Сафиуллов, также состоящий в делегации, приобрел 40 тонн груза на собственные средства.

«Это две тыс. наборов. В каждый набор вошли необходимые для жизнедеятельности человека продукты, которых хватит семье из трех-четырех человек на месяц», - сказал он.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.