Делегация Пермского края посетила агентство «Татмедиа»

Фото: Салават Камалетдинов

Сегодня в рамках рабочего визита в Казань делегация из Пермского края в составе и. о. руководителя администрации губернатора региона Александра Смертина и первого заместителя главы администрации губернатора Леонида Политова посетила Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Гостей сопровождал заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Представителям администрации Пермского края представили цифровые медиапроекты, мультимедийные студии, медиашколу и информационное агентство «Татар-информ».

На встрече стороны также обсудили «вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере информационной политики» между Республикой Татарстан и Пермским краем.

Фото: © Салават Камалетдинов

Программа визита делегации Пермского края достаточно обширна. В частности, она включает изучение опыта Татарстана по оказанию госуслуг населению. Также в рамках визита планировалось обсудить возможные поставки прогулочно-пассажирских судов на СПГ «Чайка» и машин скорой помощи и школьных автобусов на базе Ford Transit, ряд других крупных проектов.