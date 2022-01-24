Делегация Пермского края изучит опыт Татарстана по оказанию госуслуг населению

Делегация Пермского края изучит опыт Татарстана по оказанию государственных услуг населению. Об этом сообщил журналистам в Казани заместитель Председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

«Мы хотим посмотреть, как оказываются государственные услуги населению, как работают многофункциональные центры. Обсудим вопрос выделения субсидий для сектора сельского хозяйства. Мы хотим перенять опыт, чтобы можно было многие хорошие наработки применять в Перми», – сказал Черников.

Он отметил, что руководство Пермского края оценивает успехи Татарстана очень высоко. «По всем позициям Татарстан среди регионов является одним из лидеров с точки зрения развития. Мы хотим обмениваться опытом, чтобы и Пермский край на фоне Татарстана был достаточно продвинутым регионом», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Пермского края.

Черников также добавил, что регионы поддерживают дружеские отношения. «В прошлом году мы у себя принимали делегацию Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым. По договоренности между руководителями мы наносим ответный визит. Поэтому наша делегация, которая занимается развитием цифровых технологий, изучит, как это все сделано в Татарстане. В IТ-парке есть робот, который выпускается в Перми. Это тоже наша кооперация, которая сегодня работает», – заметил он.

Делегация Пермского края во главе с его губернатором Дмитрием Махониным сегодня посетила IТ-парк в Казани. О возможностях технопарка в сфере высоких технологий гостям рассказал директор казанского IТ-парка Александр Борисов.