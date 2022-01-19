Делегация из Пермского края посетит Татарстан на следующей неделе

К Республике Татарстан проявляют интерес различные субъекты Федерации. Ожидается, что на следующей неделе Татарстан посетит делегация из Пермского края. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«По последним данным, [годовой] товарооборот между Татарстаном и Пермским краем составил 14,6 млрд рублей», — отметила спикер.

Большой популярностью и востребованностью в Пермском крае пользуются шины, лекарственные препараты, медицинское оборудование и инструменты, топливо и мясная продукция, которые вывозятся из Татарстана. Из Пермского края в республику ввозится цемент, удобрения, нефтепродукты.

Активно сотрудничают между собой компании Татарстана и Пермского края. В частности, например, сейчас рассматривается вопрос поставки в Пермский край прогулочно-пассажирских судов на СПГ «Чайка». Компания «Нижнекамскнефтехим» в прошлом году поставила в Пермский край большой объем полиэтилена и полипропилена. Грузовые автомобили, включая шасси, а в общей сложности более 200 единиц техники ежегодно поставляет ПАО «КАМАЗ».

Стороны обсудят продвижение проекта «Чайка», судостроение, поставку автомобилей в Пермский край на базе Ford Transit — машин скорой помощи и школьных автобусов, а также еще ряд крупных проектов. Планируется, что пермская делегация посетит особую экономическую зону «Алабуга».