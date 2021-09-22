Делегация АО «Татмедиа» передала в дар книги крымскотатарской библиотеке в Симферополе

Делагация АО «Татмедиа» во главе с генеральным директором медиахолдинга Шамилем Садыковым посетила Республиканскую крымскотатарскую библиотеку имени Исмаила Гаспринского в Симферополе. На встрече местной творческой интеллигенции передали в дар литературу о крымскотатарских и татарских народах, проживающих в России.

Среди подаренных книг — «История татар», «Татарский мир», «Крымские татары» и другие книги. В своем выступлении Шамиль Садыков отметил, что жителей двух республик связывает многолетняя дружба.

«Крымские ханы в свое время руководили нами, в советское время шло активное сотрудничество, Сахиб-Гарей Саид-Галеев приезжал с докладом, крымские татары в Казани получали знания, вдохновлялись нашей литературой, писатели и поэты всегда общались. Наша история очень сильно переплетена», – сказал руководитель АО «Татмедиа».

Шамиль Садыков выразил надежду, что эти книги будут востребованы и полезны у читателей библиотеки. Свои книги также презентовали писатели Татарстана.

В прошлом году Республиканской крымскотатарской библиотеке исполнилось 30 лет со дня основания. Все эти годы библиотека поддерживает профессиональные контакты с коллегами из Национальной библиотеки Татарстана, Госархива РТ, Института истории им. Марджани АН РТ, другими организациями и представителями творческой интеллигенции.

Делегация АО «Татмедиа» сегодня находится с рабочей поездкой в Крыму, цель визита — налаживание информационных и культурных связей между двумя республиками. В составе делегации — главные редакторы, известные писатели и поэты из Татарстана, которые популярны у общественности Крыма.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гендиректор АО «Татмедиа» подарил картину информационному ведомству Крыма.