Шамиль Садыков: «Нам интересен опыт Крыма по развитию медиа на национальных языках»

Меморандум о сотрудничестве между АО «Татмедиа» и Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым позволит наладить обмен медиаконтентом между редакциями Татарстана и полуострова. Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Татарстан и Крым — братские регионы, все этапы истории между нашими народами были тесные связи. Сейчас задача выстроить обмен информацией, контентом, опытом в области журналистики. У „Татмедиа“ накоплен огромный опыт, который, возможно, будет интересен нашим коллегам. В свою очередь нам очень интересен опыт Крыма по развитию медиа на национальных языках», — сказал Садыков.

Генеральный директор напомнил, что АО «Татмедиа» активно выстраивает сотрудничество со многими регионами России.

«У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с республиками Якутия, Чувашия, Башкортостан. Татары живут во всех регионах России, татарские диаспоры нуждаются в информации о событиях на исторической родине, а татарстанцам интересно знать, чем живут диаспоры», — пояснил Садыков.

Делегация АО «Татмедиа» сегодня находится с рабочей поездкой в Крыму, цель визита — налаживание информационных и культурных связей между двумя республиками. В составе делегации — главные редакторы, известные писатели и поэты из Татарстана, которые популярны у общественности Крыма. Среди них главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов, руководитель журнала «Магариф» Сюмбель Таишева, главный редактор газеты «Мэдэни Жомга» лауреат премии имени Тукая Вахит Имамов, руководитель газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров и другие.