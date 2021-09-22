Гендиректор АО «Татмедиа» подарил картину информационному ведомству Крыма

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подарил картину министру внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаилу Афанасьеву. Вручение состоялось сразу после подписания медиамеморандума между АО «Татмедиа» и Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

«Татарстан — это регион, где живут в добрососедстве представители разных религий. На картине изображен Казанский Кремль — это символ нашей дружбы между разными конфессиями», — рассказал Садыков, вручая подарок.

Михаил Афанасьев, рассматривая полотно, отметил, что это замечательное место и красивая картина.

В Крым из Татарстана приехала делегация — руководители ведущих СМИ Татарстана, а также известные поэты и писатели, которые известны во всем тюркском мире. Запланирован ряд встреч с местной творческой интеллигенцией.

«Это миссия добра, людей, уважения друг к другу. Мы привезли очень много книг, впечатлений и хорошее настроение. Мы ждем ответного визита журналистов и руководства вашего министерства», — подчеркнул Шамиль Садыков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Крым и Татарстан подписали меморандум о медиасотрудничестве.