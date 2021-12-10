Прививаются ли врачи от Covid: Роспотребнадзор РТ проверяет вакцинацию в медклиниках

С 7 декабря работодатели Татарстана обязаны отстранить сотрудников, которые не привились двумя компонентами вакцины от коронавируса. В противном случае им светит полумиллионный штраф или приостановка работы на 90 суток. О том, соблюдают ли требования о вакцинации в медклинике, и готовы ли прививаться сами врачи – в репортаже ИА «Татар-информ».

Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану проводят ежедневные внеплановые проверки в организациях республики

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Требование об отстранении с 7 декабря сотрудников, не привитых двумя компонентами вакцины, закреплено постановлением главного санитарного врача республики Марины Патяшиной.

Оно также предусматривает, что охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших в последние 6 месяцев. Не прививаться могут только сотрудники с документально оформленными противопоказаниями.

Контролирует процесс вакцинации Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Сотрудники ведомства проводят ежедневные внеплановые проверки в организациях республики.

«Мы не имеем права отказывать при наличии или отсутствии QR-кода»

Очередная проверка состоялась сегодня утром в одной из частных медицинский клиник Казани. Увидев сотрудников Роспотребнадзора, работники учреждения заметно заволновались, однако продолжали строго придерживаться рабочих инструкций.

Первым делом у всех вошедших измерили температуру, попросили надеть бахилы и только после этого позволили пройти внутрь. Отметим, что в медучреждениях, в отличии от торговых или спортивных центров и ресторанов, наличие QR-кода у посетителей не проверяют.

«Медицинское учреждение не принимает пациентов, у которых температура выше 37 градусов. Также должны быть в наличии средства индивидуальной защиты» Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Медицинское учреждение не принимает пациентов, у которых температура выше 37 градусов. Также должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. В клинику человек обращается для получения медицинской помощи, и мы не имеем права отказывать при наличии или отсутствии QR-кода. Запись на прием ведется онлайн», – объяснила заместитель главного врача по лечебной работе Лилия Закиева.

Начальник отдела надзора за лечебно-профилактическими учреждениями Управления Роспотребнадзора по Татарстану Анна Алешина прошла к стойке регистрации, представилась, показала удостоверение и попросила сотрудников клиники позвать директора или администратора.

«Простое изображение QR-кода не принимается»

Генеральные директор и главный врач клиники Роберт Закиев, казалось, был единственным, кто не растерялся, увидев сотрудника надзорного ведомства. Он спокойно выслушал информацию о проведении проверки, попросил показать удостоверение, изучил постановление и предоставил проверяющему рабочее место.

«Нам нужен табель рабочего времени либо штатное расписание всех ваших сотрудников, которые работают в клинике по данному адресу», – попросила Анна Алешина.

Также для проверки потребовался приказ о проведении обязательной вакцинации и документ о назначении лица, ответственного за его выполнение. Приказы об отстранении от работы или переводе на дистанционную, если таковые имеются. И самое главное – сертификаты о вакцинации, перенесенном заболевании или официальные медотводы.

Для проверки потребовался приказ о проведении обязательной вакцинации и документ о назначении лица, ответственного за его выполнение Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Спустя некоторое время в руках у сотрудницы оказалась папка со всеми необходимыми документами: каждый сертификат был вложен в отдельный файл, которые, в свою очередь, были сшиты в алфавитном порядке, что значительно упрощало работу проверяющему.

После этого началась проверка. Сотрудник Роспотребнадзора тщательно сверяла данные на сертификате о вакцинации с информацией, указанной в штатном расписании, чтобы убедиться, что каждый работник клиники успел сделать вакцинацию в положенный срок.

«Необходимо, чтобы был предоставлен именно полноценный сертификат о вакцинации с указанием паспортных данных, места и времени проведения вакцинации. Простое изображение QR-кода не принимается», – отметила Анна Алешина.

Шесть из шестидесяти сертификатов вызвали некоторые сомнения

Всего в клинике оказалось 62 сотрудника, 60 из них прошли оба этапа вакцинации. Все они представили соответствующие документы, однако шесть из них вызвали у сотрудницы надзорного ведомства некоторые сомнения. Дело в том, что эти работники направили для отчета не сам сертификат о прохождении вакцинации, а только распечатанный QR-код.

Определить по нему, когда и где была сделана прививка, нельзя, поэтому главврач связался с сотрудниками и попросил повторно направить документ, но уже в правильном виде. Буквально в следующие 10 минут требование сотрудницы Роспотребнадзора было выполнено, и на руках у нее оказались все необходимые бумаги.

Отметим, что у двоих непривитых сотрудников имелся сертификат переболевшего. Директор клиники заверил, что оба эти работника изъявили готовность пройти вакцинацию после истечения положенного срока. Сотрудников с медотводом в клинике не оказалось.

Всего в клинике оказалось 62 сотрудника, 60 из них прошли оба этапа вакцинации Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Наше учреждение существует уже более 17 лет, уровень доверия к нам среди сотрудников и населения достаточно высокий. Мы постарались донести до своих сотрудников все те нормы, которые должны соблюдаться, чтобы обеспечить антиковидные меры», – поделился Роберт Закиев.

Он подчеркнул, что ярых противников вакцинации среди работников клиники не оказалось. Специалисты медицинской сферы прекрасно понимали важность и необходимость данной меры. По словам директора, прививку от коронавируса сотрудники клиники могли сделать, не покидая рабочего места.

«Когда началась прививочная кампания, мы сразу направили запрос, чтобы также принимать активное участие в этих мероприятиях. После получения разрешения, мы начали вакцинировать население. Эта услуга пользовалась достаточно высоким спросом. Я думаю, мы внесли свой посильный вклад в вакцинацию населения нашей республики», – добавил главврач.

Полумиллионный штраф или приостановка работы на 90 суток: ч ем грозит игнорирование постановления

«По результатам проверки, охват вакцинированных сотрудников составил 97%», – заключина Анна Алешина.

Напомним, что за неотстранение непривитых сотрудников организацию ждет административное наказание и штрафы. Причем на слово работнику верить не стоит. Ведь если выяснится, что сотрудник не вакцинирован, а работодатель учел его как «привитого» в расчете общего процента, то ответственность будет нести руководитель. Каждый протокол светит ему полумиллионным штрафом или приостановлением деятельности на 90 суток.

В Татарстане на сегодня уже успели проверить 277 организаций, нарушения сотрудники республиканского Роспотребнадзора выявили на 27 предприятиях Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Что касается тех, кто имеет противопоказания к прививке, они должны предоставить соответствующее подтверждение. Например, диагноз от врача, справку о перенесенном заболевании или больничный лист.

В Татарстане на сегодня уже успели проверить 277 организаций, нарушения сотрудники республиканского Роспотребнадзора выявили на 27 предприятиях. У нарушителей было не исполнено требование по охвату вакцинацией 80% сотрудников, кроме того, на рабочих местах находились сотрудники без прививки.

В целом Роспотребнадзор положительно оценивает итоги проверок: большинство крупных предприятий из числа проверенных уже достигли 80-процентного охвата сотрудников вакцинацией.

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»