«Делать вместе добрые дела»: в Челнах дети военнослужащих посетили спектакль

В Набережных Челнах для детей, чьи родители служат в зоне спецоперации, устроили сюрприз — организовали поход в ДК «Энергетик». Там дети воинов смогли посмотреть спектакль.

Глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов тепло приветствовал всех гостей и пожелал им ярких эмоций и хорошего настроения.

«Мы рады, что смогли создать для ребят такую уютную и веселую атмосферу! Спасибо всем, кто пришел и поддержал это важное событие. Давайте вместе продолжать делать добрые дела и радовать наших детей!» — отметил Ахметзянов.

Как сообщается в отделе администрации, каждый ребенок получил в подарок мороженое, что добавило радости и веселья в атмосферу праздника.

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