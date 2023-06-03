Минниханов показал свои фото в национальном марийском костюме с праздника Семык

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в праздновании марийского праздника Семык в селе Пелемеш Агрызского района. В своем телеграм-канале он поделился кадрами с праздника, на которых он и другие гости облачены в народные марийские костюмы.

«Отпраздновали в республике марийский праздник Семык! В Татарстане проживают люди разных национальностей и все с удовольствием ходят друг к другу на народные праздники! Саламлена Семык пайрем дене!», – написал Раис РТ.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Отметим, что в открытии праздника вместе с ним принял участие рлава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, а также руководитель исполкома Агрызского района Ленар Нургаянов.

На праздник съехались более 35 творческих коллективов и фольклорных ансамблей из Татарстана и ряда регионов России, передают «Агрызские вести». Начался Семык с эффектного театрализованного пролога, подробности можно будет вскоре прочитать в репортаже «Татар-информа» с площадки празднования.