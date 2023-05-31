Марийский театр оперы и балета впервые выступил на сцене Большого театра

Впервые за свою историю Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева выступил на исторической сцене Большого театра. «Наш триумф в Большом театре! Балет «Хрустальный дворец» Алексея Шора. Московские зрители избирательны, и их овации особо ценны!» – сообщается в группе театра в сети Вконтакте.

Как сказано на сайте Большого, балет «Хрустальный дворец», с которым в Москву приехала труппа из Йошкар-Олы, «представляет собой яркий пример действа в стиле классической феерии XIX столетия, соединившей в себе ликующую пышность убранства, изобретательность сценических эффектов и виртуозность танца, а также пример творческого содружества двух театров». Российская премьера спектакля состоялась 10 сентября 2018 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, на сцене Марийского театра – 22 января 2022 года.

Хореографами-постановщиками балета выступили экс-солисты Большого театра Екатерина Миронова и Александр Сомов, сценографом – заведующий художественно-постановочной частью Новой сцены Большого Сергей Тимонин, а художником по костюмам — бывшая артистка Большого Елена Нецветаева-Долгалева. Вчера главные партии – Влюбленного шута и Влюбленной шутихи – исполнили премьеры Марийского театра Итару Нада и Кристина Михайлова. Спектакль прошел в сопровождении собственного оркестра театра под управлением маэстро Александра Андрианова.

В Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл «Татар-информу» сообщили, что гастроли в Москве состоялись при поддержке главы республики Юрия Зайцева. Впрочем, возглавляет это ведомство – одновременно художественный руководитель театра Константин Иванов, заслуженный артист России, а в недалеком прошлом – премьер Большого театра. Так что для него это – своего рода возвращение в родные пенаты. «Это свершилось! Первый выход Марийского балета на Историческую сцену Большого театра России. Счастье и восторг охватили каждого из большой команды Республики Марий Эл, причастной к этому грандиозному историческому событию. Мы шли к этому дню 24 года, именно столько лет нашей Профессиональной балетной школе Марий Эл. Низко кланяюсь всем. Крепко обнимаю всех. Вы лучшие!!! Успеха нам и ТОЛЬКО ВПЕРЕД!!!» – написал Иванов на своей странице «Вконтакте».

«Марийский балет – труппа молодая, но уверенная в себе и амбициозная. Двадцать лет назад, завершив свою карьеру танцовщика, премьер Большого Константин Иванов возвращается к себе на родину, в Йошкар-Олу, и начинает новый этап в своей жизни и жизни Марийского театра: назначение худруком балетной труппы он воспринимает как руководство к самым решительным действиям», – сказано на сайте Большого. С тех пор театр в Йошкар-Оле, в 2014 году переехавший еще и в новое здание, развивался последовательно: за счет открытия хореографического отделения в Лицее «Бауманском» обеспечен приток свежих и хорошо подготовленных кадров, проводятся фестивали, идет постоянное обновление репертуара, причем спектакли в Йошкар-Оле ставили известные российские и зарубежные хореографы.

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