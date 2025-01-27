Действие эскроу-счетов распространят на строительство ИЖС с помощью маткапитала

Действие механизма эскроу-счетов распространено на возведение частных домов с привлечением материнского капитала. Об этом рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает пресс-служба кабинета.

«В прошлом году Президент [России Владимир Путин] подписал закон, который с марта 2025 года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь Правительство приняло решение распространить его действие на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит также защитить средства людей <...>», — отметил Премьер.

«Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее», — подчеркнул в связи с этим Мишустин.

Председатель Правительства России также заметил, что использовали маткапитал на приобретение жилья или реконструкцию собственного дома уже более 9,5 млн семей. Треть из них при этом не пользовалась кредитами, уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Татарстана за 11 месяцев 2024 года построили более 16 тыс. индивидуальных домов.