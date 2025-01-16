Жители Татарстана за 11 месяцев 2024-го построили более 16 тыс. ИЖС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам января-ноября 2024-го жители Татарстана за счет собственных и привлеченных средств построили 16,6 тыс. индивидуальных жилых домов. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

«Населением республики за счет собственных и привлеченных средств построено 16656 индивидуальных жилых домов общей площадью 2300,8 тыс. кв. м., что составляет 71,9% от общей площади жилья, введенного в республике», - говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила 138,1 «квадрата».

Также отмечается, что предприятия и организации республики за аналогичный период сдали в эксплуатацию 17967 квартир. Общая площадь сданного жилья составила 899,5 тыс. кв. м.

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