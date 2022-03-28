Дефицита препаратов для лечения туберкулеза в России не будет

Трудностей с препаратами для лечения туберкулеза не ожидается, так их производство в России не зависит от импортных поставок, заявила главный фтизиатр Министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все противотуберкулезные препараты производятся в нашей стране, и у нас никакой нет зависимости от импортных поставок, поэтому здесь в отношении лечения туберкулеза, в том числе лекарственно устойчивого, никаких проблем мы не ожидаем», – сказала Васильева.

Росздравнадзор также подтвердил, что по результатам анализа мониторинга медикаментов и лекарственных средств, в России есть все необходимые препараты.

Правительство России ранее заявило о том, что будет оперативно отслеживать наличие всех жизненно важных лекарств и медицинских средств в каждом регионе.