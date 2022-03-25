Правительство начнет отслеживать наличие важнейших медикаментов в регионах

В России начнется мониторинг ситуации с наличием в аптеках и больницах регионов важнейших лекарств и медицинских изделий. Отслеживать их наличие будет специальная рабочая группа, координирующая работу федеральных и региональных органов власти, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Отмечается, что собранные сведения будут передаваться в оперативную рабочую группу, которой руководит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Главные внештатные специалисты Минздрава совместно с руководством регионов и федеральными ведомствами будут анализировать ситуацию с медизделиями и лекарствами из перечня жизненно необходимых, которые не производятся в России или включают в себя иностранные компоненты.

Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева рассказала «Татар-информу» о том, что на складах республики имеется запас необходимых лекарств на сумму в 3,5 млрд рублей.