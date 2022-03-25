Росздравнадзор заявил, что все необходимые лекарства в России есть

Мониторинг наличия препаратов в российских регионах показал, что все необходимые лекарства в стране есть, сообщила РИА Новости пресс-служба Росздравнадзора.

Отмечается, что системы МДЛП позволяют узнать о точном количестве всех лекарствах, находящихся в обороте на фармрынке даже в самых отдаленных районах страны.

«Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть», – подтвердило ведомство.

Также Росздравнадзор заявил, что медикоменты теперь производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году. Например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность «Левотироксина натрия».

Ранее Правительство России заявило о том, что будет оперативно отслеживать наличие всех жизненно важных лекарств и медицинских средств в каждом регионе.