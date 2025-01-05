Дефицит кадров и рост зарплат: эксперт назвала тренды рынка труда в Татарстане в 2025-м

В 2025 году на рынке труда Татарстана сохранится дефицит кадров, продолжится удорожание рабочей силы, а работодатели будут вынуждены расширять границы найма, как возрастные, так и географические. Кроме того, продолжится рост зарплат. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«Кадровый голод усилится в сферах с массовым наймом, среди так называемых синих воротничков как с опытом, так и без. В течение 2024 года наиболее сложная ситуация была в розничной торговле. Думаю, что она сильно не изменится», - сказала она.

Число вакансий со знанием нейросетей продолжит рост. В силу дефицита кадров искусственный интеллект будет незаменим, поскольку помогает выполнять простые, рутинные задачи. Также будут востребованы специалисты со знанием иностранных языков. Так, в 2024 году в Татарстане аналитики наблюдали рост вакансий для специалистов со знанием английского языка (на 5%), арабского (на 28%), казахского (на 63%). Эксперт полагает, что эти же языки будут востребованы и в 2025 году.

Подробнее о трендах – в материале «Татар-информа» «Прогноз рынка труда в Татарстане-2025: какие профессии будут самыми востребованными».