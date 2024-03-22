Дефицит бюджета Татарстана составил 23,4 млрд рублей по итогам 2023 года

По итогам 2023 года расходы бюджета Татарстана превысили доходы на 23,4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, доходы бюджета республики составили 486,8 млрд рублей, а расходы – 510,2 млрд рублей.

Уточняется, что данная бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ была составлена 22 марта и представлена в Федеральное казначейство.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета России сократился более чем в полтора раза в начале 2024 года.