С начала 2024 года Минфин РФ собрал 35,7 млрд рублей «безвозмездных поступлений»

В федеральный бюджет за 2,5 месяца 2024 года поступило 35,7 млрд рублей по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций». Напомним, к данной категории доходов относят взносы, платимые со сделок по продаже активов РФ резидентами недружественных стран, пишет РБК.

Интересно, что в 2021 году в бюджете таких строк вовсе не было. Ее добавили в 2022-м. Поступать доходы по данной статье начали, когда власти ввели «налог на выход» для иностранцев.

Планировалось, что доходы в 2024-м от таких поступлений должны были составить 2,1 млрд руб. Однако данные на 15 марта доказывают, что план уже выполнен и, скорее всего, будет перевыполнен в 17 раз.

Для сравнения: в 2023-м безвозмездные поступления от бизнеса были 116,5 млрд рублей – это столько же, сколько и планировалось.

Сам Минфин рассказал, что добровольный взнос «ухода из России» для иностранных фирм составляет 15% от рыночной стоимости актива. Ранее он варьировался от 5% до 10% в зависимости от величины дисконта при продаже.