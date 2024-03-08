Дефицит бюджета России сократился более чем в полтора раза в начале 2024 года

Доходы федерального бюджета России в январе-феврале 2024 года выросли до 5,025 трлн рублей. К слову, это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года (3,164 трлн рублей). Данные опубликованы на сайте Минфина РФ.

При этом также в те месяцы выросли и расходы бюджета, а именно до 6,499 трлн рублей. Это на 17% больше, чем в январе-феврале 2023-го (5,543 трлн рублей).

Таким образом, дефицит бюджета, по предварительной оценке Минфина России, составил 1,474 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (2,379 трлн рублей, или 1,4% ВВП).

Ранее Минфин РФ сообщал, что объем ФНБ к 1 марта составил 12,258 трлн рублей или 6,8% ВВП.