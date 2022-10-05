Дефицит бюджета РТ на 2023 год прогнозируется в размере 27,1 млрд рублей

Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год прогнозируется в размере 27,1 млрд рублей или 7,5% от расходов.

Доходы планируется получить в размере 333,9 млрд рублей, расходы, как ожидается, составят 361 млрд рублей, сообщил сегодня министр финансов республики Радик Гайзатуллин в Кабинете Министров РТ.

Он также отметил, что доходы консолидированного бюджета РТ прогнозируются в объеме 394,4 млрд рублей, расходы – 421,5 млрд рублей. Дефицит так же, как предполагается составит 27,1 млрд рублей, так как муниципальные бюджеты сформированы бездефицитными.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев этого года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 281,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В республиканский бюджет мобилизовано 244,1 млрд рублей, в местные бюджеты поступило 37 млрд рублей собственных доходов, что на 13% выше уровня аналогич­ного периода прошлого года.

Также сообщалось, что проект бюджета республики планируется рассмотреть в первом чтении на сессии Государственного Совета РТ 20 октября.