Госсовет Татарстана рассмотрит проект бюджета на 2023 год 20 октября

Проект бюджета республики планируется рассмотреть в первом чтении на сессии Государственного Совета РТ 20 октября, сообщил министр финансов Республики Татарстан Радик Гайзатуллин в Кабинете Министров РТ на совещании по обсуждению проекта консолидированного бюджета РТ на 2023 год и на плановый пери­од 2024-2025 годов.

По его словам, законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год внесен Президентом республики в Госсовет РТ, обсуждения на заседаниях комитетов и парламентские слушания пройдут в период с 6 по 12 октября.

Он отметил, что работа над бюджетом началась за полгода до момента его внесения в Государственный Совет. За это время были изучены все факторы, влияющие на доходную и расходную части бюджета. Были обсуждены и согласованы с Кабинетом Министров и Президентом сценарные условия формирования бюджета.

Доходная часть бюджета была сформирована в соответствии с базовым вариантом Минэкономразвития РФ и основных показателей социально-экономического развития Татарстана на 2023 – 2025 годы, разработанных Министерством экономики республики.

«Ежегодные изменения федерального законодательства, с одной стороны, уменьшают доходную базу, с другой стороны – увеличивают расходную часть нашего бюджета. В результате происходит серьёзное утяжеление бюджета республики. В этих непростых условиях сформирован бюджет на предстоящие 3 года», – отметил Гайзатуллин.

Проект консолидированного бюджета и прогноз социально-экономического развития республики были одобрены на Кабинете министров РТ 8 сентября.