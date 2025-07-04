Дефицит бюджета Казани за первое полугодие 2025-го может составить почти 6 млрд рублей

Бюджет столицы Татарстана за первое полугодие текущего, 2025 года может быть исполнен с дефицитом почти в 6 млрд рублей. Проект соответствующего постановления исполкома города пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что доходы бюджета Казани за шесть месяцев оказались равны почти 28,7 млрд рублей, тогда как расходы составили почти 34,7 млрд.

Большую часть налоговых и неналоговых доходов составили налоги на прибыль и налог на доходы физических лиц: они принесли в городскую казну примерно по 6,9 млрд рублей. В свою очередь безвозмездные поступления (включая межбюджетные субсидии) превысили 13 млрд рублей.

Самой значительной статьей расходов бюджета Казани в первом полугодии стало образование – затраты на него составили более 23,7 млрд рублей.

Свыше 3,2 млрд рублей городской бюджет направил на решение общегосударственных вопросов, более 2,7 млрд – на национальную экономику, почти 1,4 млрд – на физическую культур и спорт, свыше 1,1 млрд – на культуру и кинематографию.

При этом затраты на ЖКХ в первом полугодии составили почти 0,7 млрд рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – более 0,2 млрд и так далее.

Ранее, в июне, доходы и расходы бюджета Казани на 2025 год были увеличены на 392 млн рублей. В итоге доходы городской казны должны составить 51,2 млрд рублей, расходы – 60,1 млрд, а дефицит будет равен 8,8 млрд рублей.