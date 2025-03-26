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Общество 26 марта 2025 13:30

Бюджет Казани 2024 года исполнен с профицитом в 3,9 млрд рублей

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Доходы бюджета столицы Татарстана за 2024 год превысили 58 млрд рублей, расходы составили 54,1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин на сессии Казгордумы.

Наибольшая доля расходов пришлась на социальную сферу – это более 40,2 млрд рублей. Расходы на городское хозяйство составили свыше 5,7 млрд рублей, на общегосударственные вопросы – более 8 млрд рублей, на обслуживание муниципального долга – 34,6 млн рублей, а прочие расходы – 109,2 млн рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города составили 57,2% от общих доходов бюджета, увеличившись на 39% по сравнению с предыдущим годом. Около 25 млрд рублей поступило в казну из бюджета Татарстана.

Экономия, в том числе за счет проведения закупок, позволила исполнить бюджет с профицитом почти в 4 млрд рублей.

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#бюджет казани #сессия казгордумы
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