Доходы и расходы бюджета Казани на 2025 год увеличены на 392 млн рублей. Изменения в бюджет столицы Татарстана поддержали депутаты на XXXIX сессии Казанской городской Думы.

«В текущем году увеличиваются объемы безвозмездных поступлений в бюджет города из бюджета республики на сумму 392 млн рублей», – рассказал начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Он уточнил, что эти средства направят на содержание очистных сооружений ливневой канализации (155 млн рублей), устройство дорожек в похоронном комплексе «Курган» (146 млн рублей), содержание муниципальных учреждений (53 млн рублей), выплаты работникам муниципальных учреждений и гранты (33 млн рублей), охрану детских оздоровительных лагерей (5 млн рублей).

За счет остатков средств городского бюджета на начало года расходную часть предложено увеличить на 942 млн рублей. Средства направят на завершение первого этапа строительства базы для предприятия благоустройства (482 млн рублей), мероприятия в рамках специальной военной операции (390 млн рублей), содержание муниципальных учреждений (70 млн рублей).

Мухаметшин отметил, что на 37 млн рублей увеличен фонд оплаты труда работников отдельных учреждений социально-культурной сферы. «Средства получены за счет возврата неиспользованных остатков автономных и бюджетных учреждений», – уточнил он.

Таким образом, доходы бюджета Казани на 2025 год составят 51,2 млрд рублей, расходы – 60,1 млрд рублей, дефицит будет равен 8,8 млрд рублей.