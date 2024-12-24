Дед Мороз из Новошешминска навестил в госпитале бойцов СВО и передал подарки — видео

Дед Мороз из Новошешминского района Татарстана навестил земляков — бойцов спецоперации, которые сейчас проходят лечение в госпитале.

Волшебник поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и пожелал им скорейшего выздоровления.

Волонтеры успешно доехали до бойцов на всех направлениях и передали им шефскую помощь.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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