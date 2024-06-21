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В ходе двухмесячника в Татарстане ликвидировали каждую вторую свалку
В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено 3,4 тыс. нарушений. Об этом сегодня в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.
1,3 тыс. из нарушений — несанкционированные свалки. Каждая вторая из них была ликвидирована в ходе двухмесячника. На полигоны ТБО вывезено 350 тыс. кубометров отходов. Выявление природоохранных нарушений и их ликвидация способствует достижению целей национального проекта «Экология».
«Нарушителя при наличии фото и видео доказательств ждет наказание в соответствии с Административным кодексом РФ. Отрабатываем мы такие вопросы совместно с МВД и Прокуратурой. Если доказательств вины нет, то штрафные санкции применяются уже к хозяину земли, на которой была обнаружена свалка. В этом случае нарушителю направляется претензия, а если свалка не будет устранена, то подсчитывается материальный ущерб и подается иск в суд», — объяснил Губайдуллин.
При этом на ликвидацию свалки может уйти довольно продолжительное время. Так, свалку в СНТ «Заовражье» в судебном порядке пытаются ликвидировать уже около двух лет, сумма иска составляет более 88 млн рублей.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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