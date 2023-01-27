Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене

Датский политик — лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене. Эта акция стала повторением ситуации в Стокгольме, где этот же активист осквернил священную книгу мусульман у турецкого посольства. Об этом со ссылкой на Франс Пресс сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, Палудан планирует повторить акцию у турецкого посольства в столице Дании. Она вновь пройдет с одобрения местных властей.

21 января он уже сжег Коран рядом с посольством Турции в Швеции, позднее подобное мероприятие состоялось в Нидерландах.

Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» жестко осудил акции, прошедшие в Стокгольме и Гааге. По его словам, подобные действия, совершаемые с согласия властей, ведут к разрушению общества и упадку цивилизации.