Минниханов направил протест послу Нидерландов в РФ из-за осквернения Корана в Гааге

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» выступила с осуждением акции в Гааге, в ходе которой радикал вырвал и сжег страницы из Корана. Это вопиющий акт вандализма — оскорбление чувств мусульман и насмешка над верой, подчеркивается в телеграмме Президента РТ Рустама Минниханова, направленной послу Нидерландов в РФ Хиллесу Арно Бесхоор Плуху.

«В России, которая вошла в историю мировой исламской цивилизации как родоначальник и один из центров коранопечатания, эта акция шокировала не только мусульман, но и представителей других религий. В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству!» — подчеркивается в послании.

Минниханов указал, что подобные случаи — перед этим радикалы с одобрения властей сожгли Коран перед турецким посольством в Стокгольме — способны разрушить любое общество. Цивилизацию, одобряющую подобные поступки, ждут неминуемые разложение и упадок.

«Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество», — заметил председатель Группы стратегического видения.

«Мы, члены Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом», — резюмировал он.