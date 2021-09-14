Датский новичок «Рубина» вошел в историю клуба

Датский полузащитник Андерс Дрейер стал первым игроком в истории «Рубина», которому удалось оформить хет-трик в своем первом официальном матче. Андерс отметился тремя голами в матче 7-го тура чемпионата России против «Урала» (4:0), отмечает клубная пресс-служба.

Дрейер и в РПЛ стал первым игроком с начала существования лиги, которому удалось сделать хет-трик в своем первом матче.

Что же касается дебютантов «Рубина», то еще 20 мая 1958 года Геннадий Березин забил четыре гола в дебютном матче казанской «Искры» против «Энергии» из Волжского, завершившегося со счетом 6:1. Всего же достижение Дрейера стало 26-м хет-триком игрока «Рубина» в истории клуба. Предыдущий хет-трик на счету венесуэльского нападающего Саломона Рондона, совершенный 1 сентября 2013 года также в ворота «Урала» (3:0).