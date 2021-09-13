Дебютант «Рубина» о своем хет-трике: «Я счастлив. Это была хорошая игра»

Автор хет-трика в ворота екатеринбургского «Урала» (4:0) в своем дебютном матче за «Рубин» — полузащитник Андерс Дрейер поделился своими эмоциями с пресс-службой татарстанского клуба. Датчанин признался, что счастлив.

«Я счастлив. Это была хорошая игра. В первом тайме у нас был хороший контроль. Во втором тайме, в первые минут 15–20, они имели несколько шансов, были близки к голу. Но затем мы забили еще два и выиграли 4:0. Сыграли дома на ноль и победили, поэтому я счастлив», — подчеркнул Дрейер.

Андерс объяснил, что мяч, взятый им сегодня на память, не первый: «У меня есть один такой мяч дома, теперь будет два. Будет здорово видеть их рядом».

Датчанин также поделился впечатлениями от первой недели пребывания в «Рубине»: «Я больше недели в Казани. Я многое выучил по игре в обороне, конечно, еще многое предстоит отработать по игре в обороне и прессинге. В атаке у нас есть свобода, мы можем принимать решения, которые считаем нужными, мне это нравится».

Говоря о собственной результативности, Андерс не стал делать далеко идущих выводов. «Не важно, я буду им (лучшим бомбардиром — прим. Т-и) или кто-то еще. Я просто хочу, чтобы „Рубин“ побеждал в каждой игре и был как можно выше в таблице. Это важно для меня», — заметил он.

Помимо прочего, Дрейер поблагодарил болельщиков за поддержку: «Спасибо за поддержку! Было приятно видеть их на стадионе. Думаю, скоро болельщиков на трибунах будет еще больше. Это был хороший день для меня и для команды. Здорово, что мы смогли подарить им эту победу. Ждем болельщиков и постараемся добиться хорошего результата в следующем (20 сентября) матче с „Зенитом“».