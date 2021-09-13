«Рубин» обыграл дома «Урал», у дебютанта Дрейера хет-трик

Казанский «Рубин» обыграл сегодня «Урал» (Екатеринбург). Крупная победа — 4:0 — примечательна и тем, что три из четырех голов забил новичок команды — датский полузащитник Андрес Дрейер.

Кроме того, в состав вернулись грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и сербский нападающий Джордже Деспотович, которые восстановились после травм. Таким образом, в стартовом составе хозяев «Рубина» оказалось лишь три россиянина: Юрий Дюпин, Георгий Зотов и Илья Самошников.

В первом тайме команды не сыграли и двух минут, как мяч влетел в ворота уральцев. Проход по левому флангу Кварацхелии, передача в центр чужой штрафной, удар пяткой Дрейера — 1:0. Один из самых ярких дебютов в истории «Рубина».

Продолжая наступление, хозяева вскоре удвоили свое преимущество. И снова голевую комбинацию на левом фланге начал Кварацхелия, передача Абильдгору, прострел, и защитник гостей Артем Мамин забивает мяч в свои ворота, 2:0. Через пять минут счет мог вновь увеличиться, но Илья Самошников с полутора метров попал в штангу. И только затем уральцы создали свой голевой момент, когда со штрафного хорватский легионер гостей Даниэл Мишкич красиво пробил в девятку, откуда мяч вытащил вратарь казанцев Юрий Дюпин.

Во втором тайме гости заметно активизировались, заставляя Дюпина раз за разом вступать в игру. Но хозяева и не думали выпускать инициативу из своих рук. На 80-й минуте Дрейер отобрал мяч у защитника «Урала», ворвался в чужую штрафную и после паузы точно пробил низом в угол, 3:0. Красивая точка в матче принадлежала ему же: удар в касание с центра штрафной, 4:0, хет-трик датчанина.

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0). Голы забили Дрейер (2, 80), Мамин («Урал», 13 — в свои ворота). Предупреждены Хван, Хакшабанович, Абильдгор, Онугха — Гаджимурадов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Суриков, 84), Тальби, Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия (Бакаев, 62), Деспотович (Онугха, 62), Дрейер.

После семи туров в активе казанцев стало 14 очков, четвертое место. В следующем туре 20 сентября на своем поле «Рубин» сыграет с питерским «Зенитом».