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Ру Тат
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Экономика
30 августа 2022  03:49

Датская судоходная компания Maersk ушла с российского рынка

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Датская судоходная компания A. P. Moller — Maersk покинула российский рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об уходе было принято после начала спецоперации на Украине, однако долгое время компания не могла продать свою долю в 30,75% в российской Global Ports (GPI). В итоге покупателем стала группа компаний «Дело», являющаяся акционером GPI, ее акционерный пакет теперь составляет более 60%. 

При этом, по условиям сделки, Maersk сможет в будущем возобновить работу с ГК «Дело».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Также ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности на российской территории или об уходе. 

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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