Датская судоходная компания Maersk ушла с российского рынка

Датская судоходная компания A. P. Moller — Maersk покинула российский рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об уходе было принято после начала спецоперации на Украине, однако долгое время компания не могла продать свою долю в 30,75% в российской Global Ports (GPI). В итоге покупателем стала группа компаний «Дело», являющаяся акционером GPI, ее акционерный пакет теперь составляет более 60%.

При этом, по условиям сделки, Maersk сможет в будущем возобновить работу с ГК «Дело».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Также ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности на российской территории или об уходе.