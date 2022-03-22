Maersk объявила о прекращении деятельности в России

Датская судоходная компания Maersk, являющаяся одной из крупнейших в мире, предупредила клиентов о прекращении работы с Россией и продаже своих активов на ее территории.

«В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A. P. Moller-Maersk как ответственный участник транспортного рынка приняла решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России», — говорится в уведомлении компании для клиентов.

В частности, холдинг прекращает прием новых заказов на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. Вывезти из России ранее ввезенные контейнеры предполагается до конца апреля 2022 года.

Еще на прошлой неделе генеральный директор компании A. P. Moller-Maersk A/S Серен Скоу объявил о решении отказаться от владения ведущим оператором контейнерных терминалов в России Global Ports и продаже всех остальных активов в стране. Также фирма перестала закупать российскую нефть для своих судов.

Кроме того, в начале марта Moller-Maersk прекратила принимать новые заказы из РФ, за исключением перевозок продуктов питания и лекарств. Впрочем, в Санкт-Петербург и Калининград компания перестала принимать заказы на любые виды товаров с 3 марта, отмечает РИА Новости.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России уже объявили многие крупные компании.