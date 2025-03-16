Дарья Донцова написала пост о проекте «Татар-информа» «Кофе с батюшкой»

Писательница Дарья Донцова написала пост в своем Telegram-канале о проекте «Татар-информа» «Кофе с батюшкой».

«Дорогие мои! Хочу познакомить вас с Отцом Александром Ермолиным – настоятелем Храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Соловцово и храма Блаженной Матроны и Ксении Петербургской в Казани, руководителем Миссионерского отдела Казанской епархии», – написала Донцова.

Она обратила внимание на видео, в котором батюшка объясняет, для чего православному человеку нужен Великий пост.

Напомним, Дарья Донцова стала участницей фестиваля православной книги в Казани. На встрече, которая прошла в онлайн формате, писательница поделилась своими размышлениями о Боге и рассказала о своей книге «Записки счастливой прихожанки».

Ранее мы рассказывали о том, что информационное агентство «Татар-информ» расширило свою просветительскую деятельность, запустив видеоподкаст «Кофе с батюшкой». Ведущим проекта стал иерей, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

Формат подкаста предполагает неформальные беседы о православии, в процессе которых священник отвечает на наиболее частые вопросы верующих и развенчивает популярные мифы. В рамках проектов «Батюшка против» и «Кофе с батюшкой» мы рассказывали о суевериях, связанных с красной нитью, говорили о Масленице, о гаданиях на Рождество и многом другом.