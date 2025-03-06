Казанцы смогут пообщаться с Дарьей Донцовой на православном фестивале

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани состоится фестиваль православной книги, на котором можно будет пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятию, рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Мероприятия фестиваля православной книги пройдут в столице Татарстана с 10 по 20 марта. Площадками проведения мероприятий станут паломнический центр «Пилигрим», музей Казанской епархии, музей Баратынского и Культурный центр имени Пушкина. Там пройдут творческие вечера и встречи с отечественными поэтами и писателями, а также серия открытых кинопоказов и творческих встреч с авторами фильмов и мультимедийных проектов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Фестиваль православной книги проходит уже второй раз. Мы будем говорить об истории православной книги, о ее современной жизни. Человек, который много читает, много думает. Мы стремимся к тому, чтобы думающих людей было как можно больше, поэтому и стараемся проводить такие мероприятия», – рассказал отец Александр.

12 марта в программе фестиваля запланирована онлайн-встреча с писательницей Дарьей Донцовой, которая поделится своими размышлениями о Боге и расскажет о своей книге «Записки счастливой прихожанки». Участники встречи смогут задать свои вопросы и пообщаться с писательницей.

Вход на все мероприятия будет бесплатным.