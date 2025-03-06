«Главный герой – совесть»: авторы православных книг и фильмов соберутся в Казани

Посмотреть фильм о житии православных святых и поговорить с его создателями, обсудить с Дарьей Донцовой ее книгу о православии станет возможным на Фестивале православной книги в Казани. В этом году он будет ориентирован на посетителей любого возраста. О том, что ждет гостей фестиваля, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





На пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали о предстоящем Фестивале православной книги Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Православная Церковь стояла у истоков книжной культуры»

Посмотреть и обсудить фильмы и книги, пообщаться с Дарьей Донцовой, обменяться книгами – такая возможность появится у казанцев и гостей столицы на Фестивале православной книги, об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фестиваль будет проходить с 10 по 20 марта на нескольких площадках: в паломническом центре «Пилигрим», в Музее Казанской епархии, Музее Боратынского и Культурном центре имени Пушкина. Гостей ждут творческие вечера и встречи с поэтами и писателями, а также серия открытых кинопоказов и творческих встреч с авторами фильмов. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Фестиваль посвящен Дню православной книги, который отмечается 14 марта и посвящен выпуску первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», которая была издана в 1564 году.

«Фестиваль проходит уже второй раз. Это совместный проект Миссионерского отдела Казанской епархии, Музея Казанской епархии и отдела религиозного образования и катехизации нашей епархии. Кто, как не мы, должен проводить День православной книги и такой фестиваль. Для нас очень важно слово. Евангелист Иоанн Богослов начинает свое повествование с фразы: “В начале было Слово”, и, конечно же, именно Православная Церковь стоит у истоков книжной культуры», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Александр Ермолин: «Фестиваль – это совместный проект Миссионерского отдела Казанской епархии, Музея Казанской епархии и отдела религиозного образования и катехизации нашей епархии» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Жизнь этой мученицы была связана с Казанью»

Первыми мероприятиями фестиваля станут кинопоказы, пройдут они в центре «Пилигрим».

«10 марта в 18.00 мы покажем фильм “Блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят”, посвященный одному из самых значимых святых XX века – священномученику Фаддею Успенскому. Фильм построен на его словах, в нем много уникальных кадров. Картина будет интересна даже самой широкой аудитории», – рассказала заместитель директора Музея Казанской епархии Оксана Иванова.

Встреча с создателями фильма станет прекрасной возможностью узнать больше о жизни и наследии этого святого. Во время кинопоказов презентуют издания регионального фонда «Память мучеников и исповедников Русской православной церкви», добавила она.

11 марта в 18.00 гостям фестиваля представят фильм «Мне бы жизнь за Тебя положить».

«Картина основана на примере жизни мученицы Татианы Гримблит. Она интересна тем, что ее семья была связана с Казанью и Казанской иконой. На этом кинопоказе также можно будет познакомиться с создателями фильма», – рассказала Оксана Иванова.

Картина рассказывает о милосердии и сострадании в непростые времена в истории России. Фильм был удостоен награды за лучший сценарий на XXIX Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж».

Оксана Иванова рассказала о фильмах, которые будут показаны в рамках фестиваля Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Донцова рассказывает, как пришла в Церковь, как приобщалась к религии»

12 марта в 19.00 пройдет онлайн-встреча с писателем Дарьей Донцовой, автором многочисленных детективов и детской литературы. Она поделится своими искренними размышлениями о вере и отношениях с Богом в своей новой книге «Записки счастливой прихожанки». Участники встречи смогут задать вопросы и пообщаться с Дарьей Донцовой.

«Дарья Донцова проявляет большой интерес к православию. В своей книге “Записки счастливой прихожанки” она рассказывает о своих отношениях с Церковью, общении с Богом. Донцова имеет очень интересный опыт и транслирует его общественности. Она рассказывает о том, как пришла в Церковь, как приобщалась к религии. Многие знают ее как автора детективов, но ее рассказы о Церкви очень интересны», – поделился иерей Александр Ермолин.

Писатель часто выступает на различных московских площадках, в том числе в Сретенском монастыре, ведет целый ряд проектов, один из которых посвящен борьбе с онкологией, не все знают, что она поборола этот недуг и теперь многих поддерживает, добавил он.

12 марта в 19.00 пройдет онлайн-встреча с писателем Дарьей Донцовой Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обмен книгами и открытие литературного клуба

14 марта в честь Дня православной книги откроется буккроссинг — новое пространство в Казани для чтения и обмена книгами, которое расположится в Музее Казанской епархии на улице Большая Красная, 5. Здесь можно будет обменяться книгами. Для обмена можно будет принести не только духовную, но и классическую литературу. Приветствуются и детские книги. С этого дня буккросинг в музее будет работать на постоянной основе.

В этот же день в 18.00 состоится открытие Литературного клуба.

«Раз в месяц будут проходить собрания этого клуба, мы будем приглашать писателей, критиков, филологов. Будем читать и обсуждать разные произведения. Начинаем мы со встречи, посвященной писателю Константину Воробьеву. Этот человек прошел войну, написал ряд произведений, осмысляя эту трагедию, причем очень светло и интересно. Его произведения можно считать переходом от русской классической литературы с ее центральным понятием совести к нашей жизни в советское и постсоветское время», – рассказала Оксана Иванова.

Она отметила, что эта встреча будет очень актуальна в год 80-летия Победы.

Ведущей на открытии клуба станет гость из Саратова Марина Бирюкова – заместитель главного редактора журнала «Православие и современность».

Вход на открытие литературного клуба будет свободным, но по предварительной регистрации по ссылке.

14 марта в честь Дня православной книги откроется буккроссинг — новое пространство в Казани для чтения и обмена книгами Фото: tatmitropolia.ru

«В мультфильме очень интересно соприкасаются светское и религиозное»

14 марта в 18.00 в Музее Боратынского состоится творческая встреча с Татьяной Горкуновой, известным поэтом и писательницей из Екатеринбурга.

15 марта в 11.00 кинопоказ-презентация образовательного мультипликационного сериала «Девочка и робот». Это уникальный проект, снятый по заказу Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В анимационных фильмах наглядно иллюстрируются основные понятия и темы учебника по Основам православной культуры под редакцией президента Российской Академии образования Ольги Васильевой.

«Картина состоит из нескольких короткометражных серий, которые поднимают совершенно разные проблемы. Не так давно вышел уже второй сезон. В нем поднимаются тема дружбы, тема любви. Что очень важно, в нем существует очень интересное соприкосновение светского и религиозного. Для светского ребенка открываются темы очень близкие, знакомые не только верующему, но и светскому человеку», – рассказал заместитель руководителя Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Данилов.

Сериал показывают детям на уроках по основам религии и светской этики. Доступен он также в Сети. На показе обсудят просмотренные серии и ответят на вопросы детей.

Александр Данилов рассказал об образовательном мультипликационном сериале «Девочка и робот» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Встреча с автором книг, переведенных на английский, французский, немецкий, китайский

15 марта в 15.00 в Культурном центре им. Пушкина пройдет творческая встреча с Мариной Бирюковой.

«Мероприятие станет значимым событием для литературного сообщества Казани, объединив ценителей современной поэзии и начинающих авторов», – отметила заместитель музея Казанской епархии.

20 марта в 18.00 здесь же пройдет творческий вечер поэта и профессора московского Литературного института Олеси Николаевой.

«Олеся Николаева — автор 60 книг, переведенных на английский, французский, немецкий, китайский и другие языки. Ее творчество отмечено престижными наградами, включая Национальную премию “Поэт”, Патриаршую литературную премию и Премию Правительства РФ. На вечере она расскажет о своем творческом пути, поделится историями создания произведений и представит избранные работы. Гости вечера смогут задать вопросы и приобрести книги писательницы, – поделилась Оксана Иванова.

Для маленьких любителей литературы подготовлена отдельная программа Фото: tatmitropolia.ru

«Искусство гравюры» и «Тайна марморирования» для детей

Как отметили организаторы, дети могут стать гостями любого мероприятия фестиваля. Важно лишь то, насколько им интересно то или иное событие. Однако для маленьких любителей литературы подготовлена отдельная программа.

13 марта в 17.00 в музее Казанской епархии пройдет мастер-класс «Искусство гравюры». Каждый ребенок может не только увидеть, как происходит процесс создания гравюры, но и попробовать сделать гравюру своими руками, отметила заместитель директора музея.

15 марта в 12.00 на мастер-классе «Тайна марморирования» детей познакомят с искусством изготовления декоративной бумаги для украшения старинных фолиантов.

Марморирование – это способ декорирования различных предметов, мастера используют для этого специальные акриловые краски на масляной основе. Краски капают на поверхность воды, создавая рисунок, после чего в эту краску макают изделие, которое желают задекорировать. Так краска причудливыми узорами ложится на изделие.

Прийти на мероприятия можно будет и целыми классами, но для этого нужна будет предварительная запись. Телефон для справок: +7 965 546-60-75.