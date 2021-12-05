Дар Лепса, лепта автора Charlie Hebdo и участие Шаймиева: Музею старообрядчества год

Музей истории старообрядчества Казани 5 декабря отмечает год своего существования. Кто за это время стал гостем и дарителем музея, а также что приготовил музей посетителям в честь годовщины – в обзоре ИА «Татар-информ».

Единственный в России официальный Музей истории старообрядчества был создан в цокольном этаже кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви в Казани. До этого в храме несколько лет велась реставрация. Здание собора Покрова Пресвятой Богородицы было построено в начале ХХ века, освящено в 1909 году. Но уже в 1920-е Советская власть закрыла храм, в котором долгие годы потом располагался архив ТАССР. В 1996 году собор вернули старообрядцам.

Финансировались работы по созданию музея из нескольких источников, в том числе, и из бюджета Татарстана, поэтому первыми гостями музея 5 декабря 2020 года стал Президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. По залам музея их сопровождал митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

Рустам Минниханов в числе первых посетил открывшийся 5 декабря 2020 года Музей истории старообрядчества Фото: пресс-служба Президента РТ

А экспонаты у старообрядцев впечатляющие, почти былинного, если не времени, то вида. Здесь и старинные литые иконы, большинство из которых достались музею от потомков знатных купцов-старообрядцев и меценатов, церковная утварь, предметы облачения священства и толстые иллюстрированные богослужебные книги с витееватыми от руки выведенными узорами на страницах. Некоторые из таких книг весят по 4-5 килограммов.

Сам былинного вида хранитель фондов Роман Царевский рассказывает гостям и о старообрядческой рукописной традиции, и об отличиях в иконописи с Синодальной церковью, и об истории церковного раскола, роли старообрядцев в событиях Пугачевского бунта, а также о появлении старообрядческих храмов в Казани.

Вопрос "Почему у храма черные купола?" один из самых частых у посетителей Фото: пресс-служба Президента РТ

А вот «почему у вашего храма черные купола?» и «не у вас ли, старообрядцев, хранится та самая украденная в 1904 году чудотворная икона Казанской Божией Матери?» посетителям лучше не спрашивать. Вопросы эти старообрядцы не любят. На первый вопрос, считают они, ответ можно найти заранее в Интернете, а второй – чья-то клевета и россказни из той же Сети. Но у новых гостей Музея самые популярные вопросы снова и снова именно эти.

Интерес к новому музею весьма закрытого сообщества старообрядцев оказался настолько велик, что гости не заставляют себя ждать. Пристально одним из первых осмотрел музей банкир и коллекционер икон, создатель коммерческого Музея Казанской иконы Валерий Сорокин. Летом, приглашенный администрацией Казани на Сабантуй, настоятельно попросил сопроводить его персонально ещё и в Музей истории старообрядчества помощник мэра Парижа и один из авторов нашумевшего издания политической сатиры Charlie Hebdo, Жан-Ив Камю.

Старообрядчество для Камю – особая диковинка, француз-иудей специализируется на политологии и консервативных религиозных сообществах. Начав осмотр с музея, где он выслушал полную экскурсию, Жан-Ив Камю поднялся после в храм. Здесь он внёс посильную лепту на продолжение восстановления собора.

Политолог, автор Charlie Hebdo Жан-Ив Камю посетил музей и внёс лепту на продолжение воссоздания собора Фото: © ИА «Татар-информ»

Особенного много высоких гостей у старообрядцев побывало в июле, в дни празднования обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, когда после пяти лет работ освятили воссозданный одноименный собор, взорванный в 1936 году. Приглашенные на освящение затем отправлялись взглянуть на ещё одну новую жемчужину многонационального и многоконфессионального Татарстана – Музей истории старообрядчества. Среди них - исполнительный директор Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Татьяна Ларионова, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, ныне Государственный Советник РТ. Он не только с интересом осмотрел музей, но и проникся заботами старообрядцев – пообещал содействие в возвращении верующим храма в Нижнем Услоне.

Минтимер Шаймиев с интересом осмотрел музей и пообещал старообрядцам содействие в возвращении храма в Нижнем Услоне Фото: пресс-служба Президента РТ

Из чиновников федерального уровня здесь побывали заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, руководитель Департамента национальной политики Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Татьяна Вагина, глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по вопросам внутренней политики Евгений Ерёмин.

Заглядывали в гости к старообрядцам и уникальные специалисты из крупнейших музеев страны – искусствовед, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Татьяна Самойлова, заведующая научно-исследовательским отделом Музея имени Андрея Рублева Светлана Гнутова, заведующая отделом древнерусской живописи и кандидат искусствоведения Государственного исторического музея Людмила Тарасенко и Яна Зеленина, художник-реставратор Музея истории религии Анна Мутина, сотрудники Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ, помогавшие на этапе создания Музея истории старообрядчества.

«Побывали у нас и совершенно неожиданные гости, о визите которых мы не были предупреждены. Но они стали одними из самых ценимых посетителей первого года нашей работы. Например, как-то выйдя на музейное крыльцо, я вдруг увидел идущего к нам руководителя идеологического отдела телеканала “Царьград“ Михаила Тюренкова. Посетили музей настоятель церкви Святителя Николы на Тверской Заставе отец Алексей Лопатин (Москва), и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев», - поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» Роман Царевский.

Певец Григорий Лепс передал Музею гравюру Жана Жюли Элеонора де Леспинаса, на которой запечатлен вид Казани 1767 года Фото: Роман Царевский

Некоторые из гостей оставляли музею что-то в дар, хранимое в их семьях от предков-старообрядцев. Но и в числе подарков не оказалось без неожиданностей: так Алексей Лопатин передал Музею истории старообрядчества подарок от Григория Лепса – гравюру Жана Жюли Элеонора де Леспинаса, на которой запечатлен вид Казани 1767 года. Вместе с ней, поговаривают, настоятель московского храма передал и просьбу продать одну из старинных книг, но так и не заполучил ее.

На оборотной стороне современной рамы подаренной Музею гравюры подпись Григория Лепса Фото: Роман Царевский

«В это воскресение в честь годовщины со своего открытия мы приглашаем всех желающих посетить нас в свободном режиме. В этот день мы предложим гостям бесплатную экскурсию, выступление старообрядческого хора и показ кинофильма о старообрядца», - анонсировал Роман Царевский.

Посетителей ждут с 12 до 18 ч по адресу Старообрядческая, 17, вход свободный, обязательно наличие масок и QR-кодов.

В 15:00 состоится экскурсия, в 16:00 начнет выступать старообрядческий хор, с 16:20 запланирован показ фильма.

К годовщине со дня открытия Музей истории старообрядчества приготовил особую программу для посетителей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Фото на анонсе: пресс-служба Президента РТ