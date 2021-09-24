Старообрядцы, заручившись поддержкой Минтимера Шаймиева, просят возродить храм 1908 года
Старообряцы надеются возродить старинный храм Николая Чудотворца в татарстанском селе Нижний Услон и разместить в ансамбле молитвенного дома резиденцию епископа Казанско-Вятского и Уральского Русской Православной Старообрядческой церкви Евфимия.
Митрополит Московский и Всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Титов) обратился за содействием в возрождении прихода лично к Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймеву во время его визита в Музей истории старообрядчества Казани в дни празднования обретения Казанской иконы Божией Матери.
Дореволюционные благотворители
Храм во имя святителя Николы Мир Ликийских был построен в 1907 - 1908 году на средства известных в те времена купцов-старообрядцев отца и сына Ивана и Кондратия Савиных для белокриницкой общины. Савины были довольно состоятельными людьми, владели девятью пассажирскими и грузовыми пароходами.
Во время гражданской войны храм Николая Чудотворца в Нижнем Услоне приспособили под конюшню. Затем здесь долгие годы размещался сельский клуб. Центральная и четыре боковые главки давно утрачены, пострадали и интерьеры, в том числе частично утрачена напольная плитка. Но, несмотря на общее состояние, требующее комплексной реставрации, внешний вид постройки хорошо сохранил черты религиозного православного сооружения.
В 1991 году старообрядческий приход постановлением Кабинета Министров Татарской ССР был признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В перечень объектов культурного наследия входит как «Молитвенный дом судовладельца Савина И.К.».
Старинный храм век спустя
Сельский дом культуры переехал из храма в 2016 году – для него по целевой программе Татарстана было построено новое здание. Молельный дом исполком Нижнеуслонского сельского поселения передал в безвозмездное пользование на пять лет старообрядческой общине, срок договора истекает этой осенью. Помещения остаются неотреставрированными, но верующие символически разместили здесь небольшую часть церковной утвари и проводят богослужения.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить ситуацию и оказать поддержку Казанско-Вятской епархии РПСЦ в возрождении комплекса. Выездное совещание в селе Нижний Услон прошло летом, его участниками стали специалисты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, представители старообрядчества, администрации Верхнеуслонского района, сотрудники Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.
Выяснилось: чтобы передать Казанско-Вятской епархии РПСЦ в собственность и восстановить комплекс храма в исторических границах, нужно разрешить ситуацию с более поздними постройками и их владельцами. Здание имеет земельный участок в 1142 кв.м, часть исторических построек комплекса используется как жилье, в другой размещаются действующие объекты торговли. В целом же муниципальные органы власти готовы безвозмездно передать здание храма с земельным участком религиозной организации, заверил глава Верхнеуслонского района РТ Марат Зиатдинов.
Толчок для поиска инвестиций
Большое двухэтажное строение в стиле эклектики с богатым декором на фасадах, как оказалось, привлекло и взгляд реставраторов. В том же 2016 году, когда был заключен первый договор о безвозмездной передаче на пять лет молельного дома старообрядческой общине, студентка КГАСУ Анастасия Никифорова написала на его примере свою дипломную работу.
В экзаменационную комиссию тогда вошли главный архитектор Казанского Кремля Рустам Забиров (председатель), главный архитектор ТСНРУ Рания Раимова и в то время заместитель министра культуры РТ Светлана Персова. Работа дипломницы не только получила отличную оценку, но и была отправлена на Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО), где был отмечен дипломом I степени.
«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы работы не на полке лежали, а были востребованы. И вот недавно на странице хранителя Музея истории старообрядчества Казани Романа Царевского я увидела информацию, что их община ездила в этот молитвенный дом, и сразу вспомнила, что у нас был диплом по его реставрации. Тут еще такой фактор, так называемая красивая картинка: когда мы понимаем, к чему стремиться, это часто становится толчком для поиска денег, для инвестиций. Красивая картинка нужна, чтобы люди заинтересовались и начали что-то делать, и дипломные работы здесь как раз играют хорошую роль», – сказала ИА «Татар-информ» старший преподаватель кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры Ирина Карпова.
Дипломная работа – еще не проект реставрации, пояснила она, но он может стать основой, отправной точкой для проекта реставрации, который выполняют профессиональные архитекторы-реставраторы. Храм Николая Чудотворца в Нижнем Услоне – достаточно сложный для реставрации объект из-за утрат перекрытий, отметила собеседница, так что дипломная работа Анастасии Никифоровой в данном случае могла бы составить лишь десятую часть от будущего полноценного проекта реставрации.
«Исследования были проведены, на сколько это было возможно. Конечно, она проводила и обмеры, но, например, зондажей, вскрытий не проводилось. Когда будет выполняться сам проект, будет больше возможностей ознакомления с объектом. Если выявится новая информация, возможно, будут внесены значительные или незначительные изменения в существующие предложения дипломного проекта. Но надо признать: по фасадам у этого объекта очень хорошая сохранность. Там замечательный декор и он очень хорошо сохранился, так что по фасадам каких-то кардинальных изменений быть не должно. В то же время полностью утрачены завершения, главки куполов, но, например, от одной главки осталось основание», – пояснила Карпова.
Как рассказала сама Анастасия Никифорова, после окончания КГАСУ оставшаяся в профессии архитектора, на старообрядческую молельную в Нижнем Услоне она обратила внимание во время обучающей поездки с однокурсниками по разрушенным и опустошенным культовым постройкам. Со старообрядцами она или кто-то из ее семьи никак не связан – впечатлила архитектура здания. В некоторых архивных документах упоминается, что в создании этого храма участвовал известный мастер скульптуры, представитель стиля модерн Степан Эрьзя.
«Мне было очень интересно, я проявляла инициативу, ездила знакомиться со старообрядческой общиной. Конечно, в дипломе я предлагала вернуть историческую функцию этому объекту. Внешне он после реставрации должен был быть по моему предложению таким, каким был до того, как его частично разрушили. Например, там снесли центральный купол, я предложила восстановить восьмигранный барабан центрального купола, как было изначально, – в дереве. Нужно, конечно, восстанавливать и боковые маковки, и в целом в реставрации нуждается многое, в том числе фасадные иконы, ниши которых в советское время были просто закрашены (а я за время работы над дипломом находила фотографии храма еще с уличными иконами)», – рассказала выпускница КГАСУ.
В возрожденном комплексе молитвенного дома планируется разместить резиденцию епископа Казанско-Вятского и Уральского Русской Православной Старообрядческой Церкви Евфимия (Дубинова).