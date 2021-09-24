Старообрядцы, заручившись поддержкой Минтимера Шаймиева, просят возродить храм 1908 года

Митрополит Московский и Всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Титов) обратился за содействием в возрождении прихода лично к Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймеву во время его визита в Музей истории старообрядчества Казани в дни празднования обретения Казанской иконы Божией Матери.

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев с митрополитом Всея Руси РПСЦ Корнилием в Музее истории старообрядчества Казани. Фото: © Роман Царевский

Дореволюционные благотворители

Храм во имя святителя Николы Мир Ликийских был построен в 1907 - 1908 году на средства известных в те времена купцов-старообрядцев отца и сына Ивана и Кондратия Савиных для белокриницкой общины. Савины были довольно состоятельными людьми, владели девятью пассажирскими и грузовыми пароходами.

Во время гражданской войны храм Николая Чудотворца в Нижнем Услоне приспособили под конюшню. Затем здесь долгие годы размещался сельский клуб. Центральная и четыре боковые главки давно утрачены, пострадали и интерьеры, в том числе частично утрачена напольная плитка. Но, несмотря на общее состояние, требующее комплексной реставрации, внешний вид постройки хорошо сохранил черты религиозного православного сооружения.

Здание храма Николая Чудотворца (молитвенный дом Савина) в селе Нижний Услон – памятник архитектуры регионального значения. Фото: © Роман Царевский

В 1991 году старообрядческий приход постановлением Кабинета Министров Татарской ССР был признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В перечень объектов культурного наследия входит как «Молитвенный дом судовладельца Савина И.К.».

Старинный храм век спустя

Сельский дом культуры переехал из храма в 2016 году – для него по целевой программе Татарстана было построено новое здание. Молельный дом исполком Нижнеуслонского сельского поселения передал в безвозмездное пользование на пять лет старообрядческой общине, срок договора истекает этой осенью. Помещения остаются неотреставрированными, но верующие символически разместили здесь небольшую часть церковной утвари и проводят богослужения.

Помещения храма остаются неотреставрированными, но верующие символически разместили здесь небольшую часть церковной утвари и проводят богослужения. Фото: © Роман Царевский

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить ситуацию и оказать поддержку Казанско-Вятской епархии РПСЦ в возрождении комплекса. Выездное совещание в селе Нижний Услон прошло летом, его участниками стали специалисты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, представители старообрядчества, администрации Верхнеуслонского района, сотрудники Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.

Выяснилось: чтобы передать Казанско-Вятской епархии РПСЦ в собственность и восстановить комплекс храма в исторических границах, нужно разрешить ситуацию с более поздними постройками и их владельцами. Здание имеет земельный участок в 1142 кв.м, часть исторических построек комплекса используется как жилье, в другой размещаются действующие объекты торговли. В целом же муниципальные органы власти готовы безвозмездно передать здание храма с земельным участком религиозной организации, заверил глава Верхнеуслонского района РТ Марат Зиатдинов.

Участниками выездного совещания по вопросу воссоздания комплекса стали специалисты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, представители старообрядчества, администрации Верхнеуслонского района, сотрудники Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики. Фото: © Роман Царевский

Толчок для поиска инвестиций

Большое двухэтажное строение в стиле эклектики с богатым декором на фасадах, как оказалось, привлекло и взгляд реставраторов. В том же 2016 году, когда был заключен первый договор о безвозмездной передаче на пять лет молельного дома старообрядческой общине, студентка КГАСУ Анастасия Никифорова написала на его примере свою дипломную работу.

В экзаменационную комиссию тогда вошли главный архитектор Казанского Кремля Рустам Забиров (председатель), главный архитектор ТСНРУ Рания Раимова и в то время заместитель министра культуры РТ Светлана Персова. Работа дипломницы не только получила отличную оценку, но и была отправлена на Международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО), где был отмечен дипломом I степени.

Студентка КГАСУ Анастасия Никифорова защитила на примере храма Николая Чудотворца в Нижнем Услоне свою дипломную работу по реставрации. Фото: © предоставлено Ириной Карповой

«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы работы не на полке лежали, а были востребованы. И вот недавно на странице хранителя Музея истории старообрядчества Казани Романа Царевского я увидела информацию, что их община ездила в этот молитвенный дом, и сразу вспомнила, что у нас был диплом по его реставрации. Тут еще такой фактор, так называемая красивая картинка: когда мы понимаем, к чему стремиться, это часто становится толчком для поиска денег, для инвестиций. Красивая картинка нужна, чтобы люди заинтересовались и начали что-то делать, и дипломные работы здесь как раз играют хорошую роль», – сказала ИА «Татар-информ» старший преподаватель кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры Ирина Карпова.

Дипломная работа – еще не проект реставрации, пояснила она, но он может стать основой, отправной точкой для проекта реставрации, который выполняют профессиональные архитекторы-реставраторы. Храм Николая Чудотворца в Нижнем Услоне – достаточно сложный для реставрации объект из-за утрат перекрытий, отметила собеседница, так что дипломная работа Анастасии Никифоровой в данном случае могла бы составить лишь десятую часть от будущего полноценного проекта реставрации.

Эскиз храма Николая Чудотворца (предлагаемое реставрационное решение) в селе Нижний Услон из дипломной работы Анастасии Никифоровой.

«Исследования были проведены, на сколько это было возможно. Конечно, она проводила и обмеры, но, например, зондажей, вскрытий не проводилось. Когда будет выполняться сам проект, будет больше возможностей ознакомления с объектом. Если выявится новая информация, возможно, будут внесены значительные или незначительные изменения в существующие предложения дипломного проекта. Но надо признать: по фасадам у этого объекта очень хорошая сохранность. Там замечательный декор и он очень хорошо сохранился, так что по фасадам каких-то кардинальных изменений быть не должно. В то же время полностью утрачены завершения, главки куполов, но, например, от одной главки осталось основание», – пояснила Карпова.

Как рассказала сама Анастасия Никифорова, после окончания КГАСУ оставшаяся в профессии архитектора, на старообрядческую молельную в Нижнем Услоне она обратила внимание во время обучающей поездки с однокурсниками по разрушенным и опустошенным культовым постройкам. Со старообрядцами она или кто-то из ее семьи никак не связан – впечатлила архитектура здания. В некоторых архивных документах упоминается, что в создании этого храма участвовал известный мастер скульптуры, представитель стиля модерн Степан Эрьзя.

По фасадам храма сохранился богатый лепной декор, в то же время полностью утрачены завершения, главки куполов, хотя остались их основания. Фото: © Роман Царевский

«Мне было очень интересно, я проявляла инициативу, ездила знакомиться со старообрядческой общиной. Конечно, в дипломе я предлагала вернуть историческую функцию этому объекту. Внешне он после реставрации должен был быть по моему предложению таким, каким был до того, как его частично разрушили. Например, там снесли центральный купол, я предложила восстановить восьмигранный барабан центрального купола, как было изначально, – в дереве. Нужно, конечно, восстанавливать и боковые маковки, и в целом в реставрации нуждается многое, в том числе фасадные иконы, ниши которых в советское время были просто закрашены (а я за время работы над дипломом находила фотографии храма еще с уличными иконами)», – рассказала выпускница КГАСУ.

В возрожденном комплексе молитвенного дома планируется разместить резиденцию епископа Казанско-Вятского и Уральского Русской Православной Старообрядческой Церкви Евфимия (Дубинова).