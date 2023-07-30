Дания планирует ограничить проведение акций с сожжением Корана

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В Дании планируют ограничить проведение акций, которые могут оскорбить другие страны, культуры и религии, в том числе сожжение Корана. Перечень «особых ситуаций» и варианты возможного вмешательства прорабатывает местное Правительство, сообщает ТАСС.

«Правительство Дании изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в отношении безопасности», — отмечается в заявлении.

Однако в то же время, полагают в Кабмине, ограничение не должно затрагивать «конституционно защищенную свободу выражения мнений» и не менять факта, «что свобода выражения мнений в Дании широко распространена».

В МИД, распространившем заявление, добавили, что акции по сожжению Корана показывают Данию как страну, которая поощряет оскорбление религий, очернение культур и традиций других стран. «Правительства 15 стран выступили с осуждением Дании, наших послов вызывают [в МИД] для беседы», — подчеркнули в министерстве.

В понедельник Организация исламского сотрудничества проведет совещание в ответ на сожжения священного Корана в Дании и Швеции.

«Сожжения являются глубоко оскорбительными и бездумными актами, совершенными отдельными лицами. Эти лица не представляют ценности датского общества, на которых оно построено. Они льют воду на мельницу экстремистов», — заключили в датском Кабмине.

Напомним, что несколько дней назад ультраправые сожгли Коран и растоптали флаг Ирака у посольства в Дании. Акция транслировалась в соцсетях.

Подобные акции повторяются во многих европейских государствах. К примеру, в Курбан-байрам Коран сожгли в центре Стокгольма, на площади Медборъярплатсен. Акция прошла с разрешения полиции. В ответ протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде, никто из его сотрудников не пострадал.

Как отмечал Раис Татарстана, председатель Группы «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов, регулярность акций по сожжению Корана и согласие на их проведение от официальных властей вызывают глубокую тревогу.