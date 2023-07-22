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Ультраправые сожгли Коран и растоптали флаг Ирака у посольства в Дании
В Копенгагене прошла акция по сожжению Корана. Ультраправая группировка «Датские патриоты» собиралась у посольства Ирака, сообщают «Известия» со ссылкой на газету Ekstra Bladet.
Полицейские рассказали, что помимо сожжения священной книги мусульман участники акции растоптали флаг Ирака. С места происшествия велась трансляция в соцсетях.
«Министерство иностранных дел решительно и неоднократно осуждает инцидент надругательства над Священным Кораном и флагом Республики Ирак перед посольством Ирака в Дании», — отреагировал на это МИД Ирака.
Напомним, что подобные акции повторяются во многих европейских государствах. К примеру, в Курбан-байрам Коран сожгли в центре Стокгольма, на площади Медборъярплатсен. Акция прошла с разрешения полиции. В ответ протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде, никто из его сотрудников не пострадал.
Как отмечал Раис Татарстана, председатель Группы «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов, регулярность акций по сожжению Корана и согласие на их проведение от официальных властей вызывают глубокую тревогу.
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