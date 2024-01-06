Дания отложила передачу истребителей F-16 Украине

Поставка принадлежащих Дании истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства на Украину отложена как минимум до II квартала этого года. Об этом со ссылкой на Министерство обороны королевства пишет издание Berlingske.

Передачу Киеву истребителей примерно в новогодние дни анонсировала в августе прошлого года Премьер-министр Дании Метте Фредриксен во время визита Президента Украины Владимира Зеленского. Речь шла о поставке шести самолетов. Но сейчас в датском Минобороны заявляют, что этот шаг откладывается.

«Мы всегда говорили, что поставка самолетов зависит от ряда условий. При нынешнем положении вещей речь может идти о II квартале [2024 года]», — пояснили в военном ведомстве.

Среди условий передачи истребителей датские военные упомянули выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16. Какие из этих условий еще не выполнены, в Минобороны уточнять не стали.

По информации Berlingske, в настоящий момент в датском центре подготовки находятся шесть украинских пилотов.

Ранее, 22 декабря, Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что его страна начала готовить первые 18 F-16 для отправки на Украину. Вместе с тем он тоже заметил, что есть еще условия, которые нужно обеспечить, включая выполнение требований к персоналу и инфраструктуре.

Позднее, 2 января, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на сегодняшний день на Западе не идет никаких разговоров о конкретных сроках предоставления Киеву обещанных ранее истребителей.

Нидерланды летом 2023 года пообещали Украине 42 истребителя F-16, Дания — 19. Поставить еще несколько самолетов собиралась и Бельгия. Все эти страны рассчитывают получить взамен современные истребители пятого поколения F-35 Lightning II.