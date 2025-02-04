Данис Зарипов: «Новая арена «Ак Барса» должна быть символом хоккея в Татарстане»

Фото: ak-bars.ru

Бывший капитан казанского «Ак Барса» и депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов прокомментировал «ТИ-Спорту» необходимость строительства новой арены для казанского клуба. Напомним, что нынешнему стадиону команды «Татнефть-арене» в этом году исполняется 20 лет.

По словам депутата, «Татнефть-арена» уже не входит в число лучших среди ведущих клубов КХЛ.

«Я как профессионал скажу, что наша арена уже не в числе лучших по многим параметрам. Я не говорю о том, что она неудобная, некрасивая – она вполне комфортная арена для проведения рядовых матчей. Но все же играть при 15- или 16-тысячной заполненной арене – это значительно другие эмоции, значительно другой драйв», – отметил Данис Зарипов.

Также он назвал требования к новой арене «Ак Барса».

«Я считаю, что нужно подобрать хорошую локацию и по возможности построить новую красивую арену, которая будет и символом хоккея в Татарстане, и, конечно же, архитектурной достопримечательностью города. Когда мы, слышим «Ак Барс», то сразу подразумеваем Татарстан, Казань. И когда мы слышим «Татарстан», то также подразумеваем «Ак Барс». И если браться за новый проект, то это должен быть значимый объект наподобие театра Камала», – резюмировал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Напомним, что в «Ак Барсе» признают актуальность вопроса. Сегодня «ТИ-Спорт» опубликовал большой материал на эту тему.