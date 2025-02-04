В «Ак Барсе» признали необходимость новой арены для клуба

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Оптимальной для «Ак Барса» будет новая арена на 12-13 тысяч посадочных мест. Об этом «ТИ-Спорту» заявили в дирекции клуба.

По словам заместителя исполнительного директора по коммерции «Ак Барса» Станислава Прудникова, текущая база постоянных болельщиков даже в Казани превышает вместимость «Татнефть арены».

«Впервые острый недостаток зрительских мест мы ощутили в финальной серии Кубка Гагарина – 2023, и на такой стадии он будет при любой вместимости арены. Что касается регулярного чемпионата, то для нас это первый подобный сезон. Увеличение зрительских мест вдвое – до 15 тысяч – будет излишним с точки зрения финансовых затрат. Оптимальным со всех сторон вариантом выглядит стадион на 12-13 тысяч посадочных мест», – сказал менеджер.

Также Прудников отметил, что увеличение вместимости не гарантирует снижение цен, хотя может предоставить больше возможностей для болельщиков разных категорий. При этом он сообщил, что постройка новой арены на данный момент не стоит в списке первоочередных задач клуба.

Напомним, что нынешней арене «Ак Барса» в этом году исполняется 20 лет. «Татнефть-арена» была построена в 2005 году.

Сегодня «ТИ-Спорт» опубликовал большой материал на эту тему.