Данис Зарипов: «Авангард» дважды останавливал, «Ак Барс» готов к плей-офф по-серьезному

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что казанская команда серьезно настраивается на серию против омского «Авангарда». Такое заявление хоккеист сделал на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с игроками и тренерами казанского клуба перед стартом плей-офф Кубка Гагарина.

Зарипов поздравил от лица команды Рустама Минниханова с днем рождения и рассказал об особых счетах «Ак Барса» с омским «Авангардом».

«Команда готова к плей-офф по-серьезному. Этот соперник на протяжении двух сезонов останавливал нас на пути к Кубку Гагарина. Мы понимаем и выходим на серию с двойной мотивацией. Обещаем добиться хорошего результата, будем всё делать для этого. Спасибо вам за эту встречу, напутствия. Мы очень благодарны вам, что уделяете нам внимание», — цитирует Зарипова корреспондент ИА «Татар-информ».

Напомним, что первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет в Казани завтра. Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» приводила речь Рустама Минниханова на встрече с хоккеистами «Ак Барса». А также публиковала большой материал об открытой тренировке и пресс-конференции «Ак Барса», которая прошла накануне.