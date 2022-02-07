Данил Садреев о серебре в прыжках с трамплина: «Медаль для меня - сенсация. Я в шоке»

Российский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев поделился эмоциями после завоеванной серебряной медали в составе олимпийской сборной России в командных соревнованиях.

По словам представителя Татарстана, серебряная медаль на Олимпиаде в Пекине стала для него сенсацией.

«Конечно, эта медаль для меня — сенсация. Я в шоке. Я был готов, но не знал, что такое может быть. Волнение присутствовало. Последняя медаль у нас была в 1968 году, выиграл Белоусов», – цитирует 18-летнего спортсмена «Чемпионат».

Кроме того, Садреев отметил благоприятную атмосферу в команде, которая и стала залогом удачного выступления сборной России на Олимпиаде.

«Когда ты в команде, должна быть очень хорошая внутренняя атмосфера, должны все поддерживать друг друга, давать напутствия. Эти слова помогают», – заявил прыгун с трамплина.

Напомним, ранее другая уроженка Татарстана — фигуристка Камила Валиева выиграла золото Олимпийских игр в составе сборной России в командном турнире.